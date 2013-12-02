欧洲金融：监管当局称三大评级机构存在过失行为，可能课以罚款

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透伦敦12月2日 - 欧洲证券和市场管理局(ESMA)周一称，标准普尔、穆迪与惠誉这“三大信贷评级机构”未能修正以往的不当操作，可能会被罚款。这三家机构都对欧盟国家的公债进行评级。
信用评级是金融体系中重要一环，投资者依靠评级来判断收回资金的概率。但金融危机发生后，人们开始担心市场对评级的依赖性是否过度。
ESMA周一发布对“三大信贷评级机构”调查的结果。其调查了这三家机构在今年2月至10月间编制主权债评级的操作流程。
ESMA批评称，三家机构存在评级变动公布拖延的情形，且对保密内容管理不善。
在2011欧元区债务危机最高峰时期，当希腊与欧盟重新协商救助协议期间，标普调降希腊债券的评级并因而激怒了该国，使得主权评级成为政界的抨击对象。
这也推动欧盟出台新法规来管理评级机构，从下个月起，评级机构将只可根据提前设定的日程来公布主权评级变动，以提升透明度。
“我们的调查揭示了主权评级过程中的一些缺陷，它们可能会对评级与评级流程的质量、独立性和完整性构成风险，”ESMA主席麦尧尔告诉记者。
麦尧尔称，三大评级机构必需实施“补救计划”，以确保完全遵循欧盟法律，并根除以往的不当操作。
ESMA尚未断定评级机构是否违反了任何规定，因此也未决定是否能给予其罚款，但相关官员正基于一份之前的报告来研究可能采取的行动。
ESMA也发现，三大评级机构在使用对外沟通的顾问机构方面，存在管控不善的问题。有时在评级变动发布之前，市场上已出现相关传言并引发波动，这在一定程度上引发了ESMA的此次调查。
ESMA还发现，存在做出评级决定后超过五天才公布的情况，有时公布的延误时间会达到两周。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别