欧洲金融：银行业单一监管机制将促进行业并购活动--欧洲央行副总裁

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
* 单一的银行业监管机构将促进银行业重组与并购
* 欧元区银行业规模将逐步下降
* 预期欧洲资本市场将进一步发展
路透都柏林12月2日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧元区银行监管集中化料将促使欧洲银行业者之间展开并购，并更加依赖市场融资。
单一监管机制(SSM)令欧元区所有6,000家银行都遵守相同的规定，将可简化欧元区的银行监管，并使得成员国政府当局保护本国业者的难度加大。
“我认为SSM将为欧洲银行业进一步整合创造条件，”冈斯坦西欧在银行业会议上发表演讲称。
“如果SSM开启一个欧洲银行业重组高峰期，特别是并购活动增加，我不会感到意外，”他说，并预期欧洲银行业的规模将逐步下降。
欧元区企业主要从银行那里满足融资需求，而非向美国多数企业那样借助资本市场。冈斯坦西欧说这一传统模式可能改变。
“对于未来，我们可以预测，欧洲资本市场将进一步发展，”他说，指出公司债市场与股票市场的深度将会增加。
冈斯坦西欧表示，证券化的发展可能尤其有利于中小企业(SME)。
“证券化可能是激励向中小企业放贷的一个途径，因为银行将更有信心可以把风险转移给非银行投资者。”
但他警告称不要过于依赖资本市场，并补充说欧元区不应试图“复制美国模式”，称“从银行与资本市场平衡融资最有利于金融稳定”。
欧洲央行在明年11月接过银行业监管权之前，将对该地区大型银行实施一连串的严格测试，以发现资产负债表中隐藏的潜在风险和确定资本缺口。(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别