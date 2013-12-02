版本:
中国
债券 | 2013年 12月 2日 星期一 20:55 BJT

欧洲金融：银行业单一监管机制将促进行业并购活动--欧洲央行副总裁

* 单一的银行业监管机构将促进银行业重组与并购

* 欧元区银行业规模将逐步下降

* 预期欧洲资本市场将进一步发展

路透都柏林12月2日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧元区银行监管集中化料将促使欧洲银行业者之间展开并购，并更加依赖市场融资。

单一监管机制(SSM)令欧元区所有6,000家银行都遵守相同的规定，将可简化欧元区的银行监管，并使得成员国政府当局保护本国业者的难度加大。

“我认为SSM将为欧洲银行业进一步整合创造条件，”冈斯坦西欧在银行业会议上发表演讲称。

“如果SSM开启一个欧洲银行业重组高峰期，特别是并购活动增加，我不会感到意外，”他说，并预期欧洲银行业的规模将逐步下降。

欧元区企业主要从银行那里满足融资需求，而非向美国多数企业那样借助资本市场。冈斯坦西欧说这一传统模式可能改变。

“对于未来，我们可以预测，欧洲资本市场将进一步发展，”他说，指出公司债市场与股票市场的深度将会增加。

冈斯坦西欧表示，证券化的发展可能尤其有利于中小企业(SME)。

“证券化可能是激励向中小企业放贷的一个途径，因为银行将更有信心可以把风险转移给非银行投资者。”

但他警告称不要过于依赖资本市场，并补充说欧元区不应试图“复制美国模式”，称“从银行与资本市场平衡融资最有利于金融稳定”。

欧洲央行在明年11月接过银行业监管权之前，将对该地区大型银行实施一连串的严格测试，以发现资产负债表中隐藏的潜在风险和确定资本缺口。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐