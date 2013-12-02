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市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 22:58 BJT

美国热股：巴西国企Petrobras计划调高国内汽柴油批发价，股价大跌近10%

路透12月2日 - 巴西国有石油企业Petrobras 上周五表示，准备将汽油和柴油趸售(批发)价格分别上调4%和8%，借此减少亏损幅度和让国内燃油成本接近国际水平。

Petrobras周一盘初大跌9.47%，报14.43美元。(完)
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