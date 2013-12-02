版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 23:06 BJT

美国热股：晶科能源与中国宁夏灵武市签署战略合作协议

路透12月2日 - 光伏企业晶科能源 宣布与宁夏回族自治区灵武市人民政府签订200兆瓦地面光伏项目战略合作协议。

晶科能源表示，项目总投资金额约在46亿人民币(7.5494亿美元)。

晶科能源周一盘初上扬3.10%，报30.30美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐