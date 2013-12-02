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债券 | 2013年 12月 2日 星期一 21:19 BJT

巴西经济：未来10年的平均通胀率可能降至4%--财长曼特加

路透圣保罗12月2日 - 巴西财政部长曼特加周一表示，巴西未来10年的平均通胀率可能降至4%。

巴西政府设定的年通胀率目标为4.5%，可容忍的偏离幅度为上下2个百分点。

曼特加补充道，由于政府努力促进投资，巴西2013-2022年的平均经济增长率或将加速至3.6-4%。

他说，巴西经济第三季料较上年同期增长2.5%。(完) (编译 徐文焰；审校 隋芬)
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