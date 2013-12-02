日本经济：央行考虑扩大经济刺激措施的选项--消息人士

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
央行与政府官员也在讨论更激进的想法，包括加大力度购买日本公债。
“没有马上实施进一步刺激的必要”，一名官员表示，他还补充说距离实现央行的通胀目标还很遥远，“考虑一下应急选项没什么害处。”
市场目前正在揣测，日本央行明年某个时候可能出台进一步刺激，因为日本经济与通胀有动能减弱之虞。
日本7-9月当季经济大幅放缓，而通胀尽管处在五年来最高，但仍远低于央行目标，并且前景正在趋弱。
而日本明年4月调高消费税也可能损及消费，不过央行继续认为加税对经济的影响有限。
一名官员称，如有进一步宽松措施，可能会更为侧重质量而非数量--意即加大风险承担，而非只是加大购买规模。
“规模上很难超出央行4月时的决定，也许有必要改变靠规模起效的方式。”(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。