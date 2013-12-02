日本经济：央行考虑扩大经济刺激措施的选项--消息人士

央行与政府官员也在讨论更激进的想法，包括加大力度购买日本公债。

“没有马上实施进一步刺激的必要”，一名官员表示，他还补充说距离实现央行的通胀目标还很遥远，“考虑一下应急选项没什么害处。”

市场目前正在揣测，日本央行明年某个时候可能出台进一步刺激，因为日本经济与通胀有动能减弱之虞。

日本7-9月当季经济大幅放缓，而通胀尽管处在五年来最高，但仍远低于央行目标，并且前景正在趋弱。

而日本明年4月调高消费税也可能损及消费，不过央行继续认为加税对经济的影响有限。

一名官员称，如有进一步宽松措施，可能会更为侧重质量而非数量--意即加大风险承担，而非只是加大购买规模。