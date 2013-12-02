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市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 22:58 BJT

美国热股：雪佛龙重启罗马尼亚东部页岩气勘探，股价变动不大

路透12月2日 - 雪佛龙(Chevron) 表示，该公司已经重启了罗马尼亚东部的页岩气搜寻工作，尽管仍面临当地居民的反对。10月时，该公司获得在罗马尼亚Pungesti小镇的钻井权，不过由于当地居民的阻挠，工程很快被迫暂停。

雪佛龙周一盘初小幅上涨0.30%，报122.81美元。(完)
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