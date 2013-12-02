投行观点：Baird将Cardinal Health 目标价从67美元上调为72美元，评级为表现优于大盘

亚洲橡胶：4月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译