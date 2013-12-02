版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 23:09 BJT

表格：美国10月建筑支出上升0.8%，预估为增长0.4%--商务部

路透12月2日 - 美国商务部周一公布，美国10月建筑支出上升0.8%，升幅为2013年5月来最大，至9,084亿美元，此为2009年5月来最高，预估为增长0.4%。9月为下跌0.3%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　10月 9月 13年10月/12年10月 整体支出 　 0.8 -0.3 5.3 民间支出 　 -0.5 0.4 6.6 公共支出 　 3.9 -1.9 2.3 年率(单位为10亿美元):

10月 　9月 12年10月 整体支出 908.4 901.2 863.1 民间支出 625.7 629.0 586.8 公共支出 282.7 272.2 276.3(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐