表格：美国10月建筑支出上升0.8%，预估为增长0.4%--商务部

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透12月2日 - 美国商务部周一公布，美国10月建筑支出上升0.8%，升幅为2013年5月来最大，至9,084亿美元，此为2009年5月来最高，预估为增长0.4%。9月为下跌0.3%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 10月 9月 13年10月/12年10月 整体支出 0.8 -0.3 5.3 民间支出 -0.5 0.4 6.6 公共支出 3.9 -1.9 2.3 年率(单位为10亿美元):
10月 9月 12年10月 整体支出 908.4 901.2 863.1 民间支出 625.7 629.0 586.8 公共支出 282.7 272.2 276.3(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。