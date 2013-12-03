表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.100%，投标倍数为4.82

路透华盛顿12月3日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.100 中值 0.090 低值 0.085 投资 0.101 价格 99.949444 高值得标比率 59.75% 投标倍数 4.82 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,258,900 总投标 130,243,261,400 竞争性投标得标 26,087,722,500 非竞争性投标得标 336,536,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/05 到期日 2014/06/05 CUSIP码 912796DA4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)