表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%，投标倍数为4.49

路透华盛顿12月3日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 1.68% 投标倍数 4.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,444,800 总投标 143,567,450,400 竞争性投标得标 31,283,644,400 非竞争性投标得标 416,800,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/05 到期日 2014/03/06 CUSIP码 912796AW9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)