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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 05:22 BJT

美股盘后：百胜集团发布财测后股价上扬1.6%

路透纽约12月2日 - 百胜集团 周一在美股盘后交易中上扬1.6%，此前该公司公布财测。(完)
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