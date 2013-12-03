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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 08:47 BJT

表格：澳洲第三季经季调经常帐为赤字127亿澳元，高于市场预估

路透悉尼12月3日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第三季经季节调整的经常帐为赤字127亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第三季

经常帐收支 -12.710

商品及服务收支 -2.574

出口 +80.478

进口 -83.052

澳洲统计局表示，净出口对第三季国内生产总值(GDP)的贡献可能为正0.7个百分点。第三季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第三季经常帐赤字为116亿澳元，净出口为第三季经济成长的贡献为0.3个百分点。

澳洲净外债为8,290.6亿澳元。

欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
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