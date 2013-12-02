《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月02日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 77.69 +0.62 +0.80 1690662
搜狐 66.99 -0.40 -0.59 680072
网易 72.19 +0.38 +0.53 611491
百度 168.66 +2.09 +1.25 2810338
亚信科技 11.62 -0.05 -0.43 184349
台湾
台湾积体电路 17.40 -0.33 -1.86 2536266
联电 1.96 -0.05 -2.49 239093
日月光 5.04 +0.00 +0.00 358304
硅品精密 5.85 -0.01 -0.17 340121
和信超媒体 1.00 -0.01 -0.83 13934
友达 3.05 -0.05 -1.61 130671
中华电信 30.95 -0.17 -0.55 53691
台湾国际航电 48.37 -0.19 -0.39 762730
香港
中国移动 53.62 -0.62 -1.14 169675
中国联通 15.67 -0.14 -0.89 61501
中国电信 53.35 -0.53 -0.98 26938
中芯国际 4.03 -0.02 -0.49 39312
电讯盈科 4.39 +0.10 +2.21 7730
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 侯向明)