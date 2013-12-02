版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月02日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.69 +0.62 +0.80 1690662

搜狐 66.99 -0.40 -0.59 680072

网易 72.19 +0.38 +0.53 611491

百度 168.66 +2.09 +1.25 2810338

亚信科技 11.62 -0.05 -0.43 184349

台湾

台湾积体电路 17.40 -0.33 -1.86 2536266

联电 1.96 -0.05 -2.49 239093

日月光 5.04 +0.00 +0.00 358304

硅品精密 5.85 -0.01 -0.17 340121

和信超媒体 1.00 -0.01 -0.83 13934

友达 3.05 -0.05 -1.61 130671

中华电信 30.95 -0.17 -0.55 53691

台湾国际航电 48.37 -0.19 -0.39 762730

香港

中国移动 53.62 -0.62 -1.14 169675

中国联通 15.67 -0.14 -0.89 61501

中国电信 53.35 -0.53 -0.98 26938

中芯国际 4.03 -0.02 -0.49 39312

电讯盈科 4.39 +0.10 +2.21 7730

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐