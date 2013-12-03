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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 08:46 BJT

表格：澳洲10月零售销售较上月成长0.5%，增幅略大于预期

路透悉尼12月3日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲10月经季节调整后的零售销售较前月上升0.5%，路透调查预估为增长0.4%。

9月零售销售由增长0.8%上修至增长0.9%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 10月 9月

(经季节调整) 22.28 22.18

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。
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