日本数据：10月受薪者整体现金所得较上年同期小增0.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
工资增长乏力是首相安倍晋三不愿看到的，他曾敦促企业加薪以形成一种良性循环，收入和消费增加，推动企业获利和投资增长，从而让经济最终结束长达15年的通缩。
数据显示，常规薪资下降0.4%，连续第17个月下滑，说明薪资持续增长还远未达到稳定程度。
“薪资保持坚挺，但上涨速度并未加快，”一位官员称。
“我们预计此后薪资将回升，尽管幅度温和，不过兼职就业人数增加，令整体数据承压。”
日本央行认为，在克服通缩和两年内达成2%通胀目标的战斗中，薪资增长至关重要。
以下为10月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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10月 9月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 267,167 +0.1 -0.2*
每月薪资 261,664 -0.1 -0.4*
-经常性薪资 242,153 -0.4 -0.6*
-加班工资 19,511 +5.4 +3.6*
-特别加给 5,503 +3.2 +5.5*
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员工人数(百万人)
整体人数 4,635.0 +1.0 +1.0
一般雇员 3,278.9 +0.6 +0.1*
兼职员工 1,356.1 +1.9 +3.2*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：
(here)(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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