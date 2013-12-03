版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 09:56 BJT

日本数据：10月受薪者整体现金所得较上年同期小增0.1%

工资增长乏力是首相安倍晋三不愿看到的，他曾敦促企业加薪以形成一种良性循环，收入和消费增加，推动企业获利和投资增长，从而让经济最终结束长达15年的通缩。

数据显示，常规薪资下降0.4%，连续第17个月下滑，说明薪资持续增长还远未达到稳定程度。

“薪资保持坚挺，但上涨速度并未加快，”一位官员称。

“我们预计此后薪资将回升，尽管幅度温和，不过兼职就业人数增加，令整体数据承压。”

日本央行认为，在克服通缩和两年内达成2%通胀目标的战斗中，薪资增长至关重要。

以下为10月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

---------------------------------------------------------

10月 9月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 267,167 +0.1 -0.2*

每月薪资 261,664 -0.1 -0.4*

-经常性薪资 242,153 -0.4 -0.6*

-加班工资 19,511 +5.4 +3.6*

-特别加给 5,503 +3.2 +5.5*

---------------------------------------------------------

员工人数(百万人)

整体人数 4,635.0 +1.0 +1.0

一般雇员 3,278.9 +0.6 +0.1*

兼职员工 1,356.1 +1.9 +3.2*

---------------------------------------------------------

注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐