新闻稿：澳洲央行利率声明；此前维持指标利率在2.5%不变

澳元汇价虽低于今年稍早水平，但仍处在令人不安的高位。要实现经济均衡增长，澳元汇率还要降低。

在今日会议上，央行委员会认为货币政策的设置仍然适宜。委员会将继续评估前景并根据需要调整政策，以实现需求可持续增长以及符合目标的通胀水平。(完) (编译 隋芬; 审校 侯向明)