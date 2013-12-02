重发-《综述》美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
州和地方政府支出录得2009年2月以来最大增幅，进一步证明经过数年的财政紧缩之后预算有所改善。联邦政府项目支出增幅为近三年来最大。
公共建筑支出强劲上升，表明第四季整体政府支出可能会再度上升。7-9月政府支出结束连续三个季度的下滑趋势。
浏览美国建筑支出数据图表，请点选(link.reuters.com/xef94t)。
民间部门住宅和非住宅类建设投资或许仍将维持缓慢步伐，10月民间建筑项目支出下降。
但企业支出、工业生产和耐久财需求意外上升应有助于令这种缓慢势头有所缓解。
ISM调查显示，前瞻性新订单指数跳涨至2011年4月以来最高水准。未交货订单分项指数也冲高，但库存指数下降。进口分项指数下滑，出口订单指数则跳升。
“全球经济复苏在提振国内制造业，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)