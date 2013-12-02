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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 07:27 BJT

重发-《综述》美国制造业活动触及两年半高位，建筑支出强劲增长

州和地方政府支出录得2009年2月以来最大增幅，进一步证明经过数年的财政紧缩之后预算有所改善。联邦政府项目支出增幅为近三年来最大。

公共建筑支出强劲上升，表明第四季整体政府支出可能会再度上升。7-9月政府支出结束连续三个季度的下滑趋势。

浏览美国建筑支出数据图表，请点选(link.reuters.com/xef94t)。

民间部门住宅和非住宅类建设投资或许仍将维持缓慢步伐，10月民间建筑项目支出下降。

但企业支出、工业生产和耐久财需求意外上升应有助于令这种缓慢势头有所缓解。

ISM调查显示，前瞻性新订单指数跳涨至2011年4月以来最高水准。未交货订单分项指数也冲高，但库存指数下降。进口分项指数下滑，出口订单指数则跳升。

“全球经济复苏在提振国内制造业，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)
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