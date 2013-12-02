日本财政：政府计划将2014/15财年通胀保值公债发行规模扩大一倍--消息

在许多国家，投资者利用通胀保值债券作为对冲通胀的工具。此种债券的收益率变动还可以衡量通胀预期的变化。

但深陷通缩的日本近年来对通胀保值公债几乎没有什么需求，甚至在2008年全球金融危机后中断发行此类公债数年。

不过，消息人士告诉路透，现在财务省发现，随着首相安倍晋三的促通胀政策开始彰显效果，市场浮现对通胀保值公债的需求。

消息人士表示，财务省正制定政府公债发行计划，可能会将下一财年的通胀保值公债发行规模扩大一倍。本月稍晚将公布发行计划。