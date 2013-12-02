日本财政：政府计划将2014/15财年通胀保值公债发行规模扩大一倍--消息

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
在许多国家，投资者利用通胀保值债券作为对冲通胀的工具。此种债券的收益率变动还可以衡量通胀预期的变化。
但深陷通缩的日本近年来对通胀保值公债几乎没有什么需求，甚至在2008年全球金融危机后中断发行此类公债数年。
不过，消息人士告诉路透，现在财务省发现，随着首相安倍晋三的促通胀政策开始彰显效果，市场浮现对通胀保值公债的需求。
消息人士表示，财务省正制定政府公债发行计划，可能会将下一财年的通胀保值公债发行规模扩大一倍。本月稍晚将公布发行计划。
他们称，若日本政府退休金投资基金(GPIF)等大型投资者需求强劲，财务省或将进一步增加发行规模。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。