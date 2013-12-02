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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 07:34 BJT

日本财政：政府计划将2014/15财年通胀保值公债发行规模扩大一倍--消息

在许多国家，投资者利用通胀保值债券作为对冲通胀的工具。此种债券的收益率变动还可以衡量通胀预期的变化。

但深陷通缩的日本近年来对通胀保值公债几乎没有什么需求，甚至在2008年全球金融危机后中断发行此类公债数年。

不过，消息人士告诉路透，现在财务省发现，随着首相安倍晋三的促通胀政策开始彰显效果，市场浮现对通胀保值公债的需求。

消息人士表示，财务省正制定政府公债发行计划，可能会将下一财年的通胀保值公债发行规模扩大一倍。本月稍晚将公布发行计划。

他们称，若日本政府退休金投资基金(GPIF)等大型投资者需求强劲，财务省或将进一步增加发行规模。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
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