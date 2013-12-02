美国金融：美联储批准高盛和摩根大通的新资本计划

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
高盛在一份声明中表示，美联储并未反对其新的计划。一名发言人并未进一步置评。
在2007-2009年危机过后，监管机构开始对规模最大的银行业者进行测试。银行业者必须提交资本分配计划给美联储审批，这是测试的一部份。
如果监管机构认为银行业者回购股票或支付股利有损及银行稳定性之虞，则可以阻止业者执行这些计划。
美联储去年驳回了Ally Financial及BB&T 的计划。而在那之后两家银行都已提出新的计划，并获得批准。
高盛及摩根大通虽然获准执行其资本分配计划，但是美联储谴责两家银行是基于计划性质的疑虑，而不是质疑其资本比率。
监管机构当时并未揭露他们见到银行资本计划有哪些弱点。(完) (编译 郑茵/张明钧; 审校 侯向明)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)