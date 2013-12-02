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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 07:51 BJT

美国金融：美联储批准高盛和摩根大通的新资本计划

高盛在一份声明中表示，美联储并未反对其新的计划。一名发言人并未进一步置评。

在2007-2009年危机过后，监管机构开始对规模最大的银行业者进行测试。银行业者必须提交资本分配计划给美联储审批，这是测试的一部份。

如果监管机构认为银行业者回购股票或支付股利有损及银行稳定性之虞，则可以阻止业者执行这些计划。

美联储去年驳回了Ally Financial及BB&T 的计划。而在那之后两家银行都已提出新的计划，并获得批准。

高盛及摩根大通虽然获准执行其资本分配计划，但是美联储谴责两家银行是基于计划性质的疑虑，而不是质疑其资本比率。

监管机构当时并未揭露他们见到银行资本计划有哪些弱点。(完) (编译 郑茵/张明钧; 审校 侯向明)
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