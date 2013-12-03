欧洲经济指标预测--12月3日-12月10日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月2日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月3日-12月6日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.7% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +6.9% 12月3日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 59.0 59.4 1000 欧元区生产者物价指数PPI(较上月) 10月 -0.2% +0.1% (较上年同期) -1.0% -0.9% 12月4日(三) 0815 瑞士工业订单 第三季 -- -4.2% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 50.2 50.5 0848 法国Markit服务业PMI 11月 48.8 48.8 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit综合PMI 11月 -- 54.3 德国Markit服务业PMI 54.5 54.5 0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 50.9 50.9 欧元区Markit综合PMI 51.5 51.5 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 11月 62.0 62.5 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 持平 -0.6% (较上年同期) +0.9% +0.3% 12月5日(四) 0630 法国失业率 第三季 -- 10.90% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 12月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 12月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 12月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 12月6日(五) 0745 法国预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字808 0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差58 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -0.1% -0.3% 1100 德国工业订单 11月 -0.6% +3.3% 12月9日当周 12月9日(一) 0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 -- 3.1% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -- +1.7% 经季节调整进口(较前月) -- -1.9% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差188 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +1.0% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 正9.3 1100 德国工业生产 10月 +0.4% -0.9% 12月10日(二) 0001 英国皇家测量师协会(RICS)房价指数 11月 -- 57 0745 法国工业生产 10月 -- -0.5% 0900 意大利工业生产(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.0% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.2% 制造业产出(较前月) 10月 -- +1.2% (较上年同期) -- +0.8% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差38.5 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.2 1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.9% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。