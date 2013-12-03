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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 08:16 BJT

****欧洲经济指标预测--12月3日-12月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    12月2日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    12月3日-12月6日
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      11月        +0.6%    +0.7%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%    +6.9%
    
    12月3日(二)
    0930    英国Markit/CIPS建筑业PMI                         11月        59.0      59.4
    1000    欧元区生产者物价指数PPI(较上月)                  10月       -0.2%     +0.1%
                                   (较上年同期)                         -1.0%     -0.9% 
    
    12月4日(三)
    0815    瑞士工业订单                                   第三季         --      -4.2%
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                      11月        50.2      50.5
    0848    法国Markit服务业PMI                              11月        48.8      48.8
            法国Markit综合PMI                                             --       48.5
    0853    德国Markit综合PMI                                11月         --       54.3
            德国Markit服务业PMI                                          54.5      54.5
    0858    欧元区Markit服务业PMI                            11月        50.9      50.9
            欧元区Markit综合PMI                                          51.5      51.5
    0928    英国Markit/CIPS服务业指数                        11月        62.0      62.5
    1000    欧元区GDP(较前季)                        第三季修正值       +0.1%     +0.1%
                     (较上年同期)                                       -0.4%     -0.4%
    1000    欧元区零售销售(较前月)                           10月        持平     -0.6%
                          (较上年同期)                                  +0.9%     +0.3%
    
    12月5日(四)
    0630   法国失业率                                      第三季         --     10.90%
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      12月       3,750     3,750
    1200   英国央行利率决定                                  12月        0.5%      0.5% 
    1245   欧洲央行利率决定指标再融资利率                    12月       0.25%     0.25%
                           存款利率                                     0.00%     0.00%
    
    12月6日(五)  
    0745   法国预算收支(亿欧元)                              10月         --    赤字808
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                              10月         --     逆差58
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较上月)                   11月       -0.2%     -0.1%
                                  (较上年同期)                          -0.1%     -0.3%
    1100   德国工业订单                                      11月       -0.6%     +3.3%
    
    
    12月9日当周
    
    12月9日(一)  
    0645   瑞士未经季节调整失业率                           11月         --        3.1%  
                 经季节调整失业率                                        --        3.2%
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                       10月         --       +1.7% 
               经季节调整进口(较前月)                                    --       -1.9%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                                --     顺差188
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                         10月         --       +1.0%
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                       12月         --       正9.3
    1100   德国工业生产                                     10月        +0.4%     -0.9%
    
    12月10日(二)  
    0001    英国皇家测量师协会(RICS)房价指数                 11月        --          57
    0745    法国工业生产                                     10月        --       -0.5% 
    0900    意大利工业生产(较前月)                           10月        --       +0.2%
                      (较上年同期)                                       --       -3.0%
    0930    英国工业生产(较前月)                             10月        --       +0.9%
                        (较上年同期)                                     --       +2.2%
                制造业产出(较前月)                           10月        --       +1.2%
                          (较上年同期)                                   --       +0.8%  
    0930    英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                     10月        --    逆差38.5
                全球商品贸易收支(亿英镑)                                 --    逆差98.2
    1000    意大利GDP(较前季)                            第三季终值      --       -0.1%
                 (较上年同期)                                            --       -1.9%
   (完)
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