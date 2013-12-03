金砖国家：12月2日股汇市收盘纵览

路透12月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收低0.48%，报1,013.44点。

中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，受IPO新政影响创业板全面暴跌

香港股市：创下逾31个月最高收位，非银行金融类股大涨

中国汇市：人民币即期收盘微升，成交量陷入逾半年以来的较低水平

============================================================================

拉美股市：巴西股市Bovespa股指收低，受国营石油企业Petrobras股价创下五年来最大跌幅拖累，因该公司上周五晚间宣布的燃料价格增幅低于预期。巴西股市Bovespa指标股指 大跌2.36%，报51,244.87点，创下9月底以来最大单日跌幅。

拉美汇市：巴西里亚尔跌穿2.35关口，墨西哥披索触及三周低位

============================================================================

南非股市：微幅收低，因投资者抛售Mondi等近期大幅上涨的一些股票，因这些股票在今年创纪录高位的涨势后股价已显过高。Top-40绩优股指数 跌0.74%，报39,871.53点。综合指数 下滑0.7%，收于44,659.37点。

南非汇市：兰特兑美元走软，关注南非经常账数据

============================================================================

印度股市：收于近一个月最高收位，因Tata Steel等股票上涨，此前出炉的印度和中国制造业数据颇为亮丽，缓解了对经济增长放缓的担忧。指标BSE指数 涨0.51%，或106.08点，报20,898.01点，创下11月5日以来最高收位。NSE指数 升0.68%，或41.75点，报6,217.85点，此为连续第三日上涨，收于重要的心理关口6,200点上方。

印度汇市：卢比升至近两周高位，因该国11月制造业活动恢复增长，但在印度央行表示国有石油企业正在市场求购美元以满足需求时，卢比回吐部分涨幅。卢比兑美元 收报62.315/325，周五收盘报62.44/45。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,398.740点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.72%，报768.94点。