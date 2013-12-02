《美国上市公司业绩公布日程表》--12月3日至12月10日

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汤森路透12月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于12月3日至12月10日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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12月04日 BMO Q2 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --
12月05日 BMO Q3 2013 Dollar General Corp. 0.70 26 0.63
12月05日 BMO Q3 2013 The Kroger Co. 0.53 19 0.46
12月09日 AMC Q3 2013 PVH Corp. 2.24 18 2.34
12月10日 BMO Q1 2014 AutoZone Inc. 6.29 18 5.41
12月10日 AMC Q2 2014 H&R Block -0.37 9 -0.37
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李爽)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。