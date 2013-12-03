全球汇市：投机客11月26日止当周增持美元多仓--CFTC

路透纽约12月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓。

11月26日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为203.9亿美元，为9月10日止当周以来最高。前一周美元净多仓为171亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 23,999 19,424

空头仓位 147,201 131,640

净仓位 -123,202 -112,216

欧元(125,000欧元为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 74,118 81,070

空头仓位 74,549 72,159

净仓位 -431 8,911

英镑(62,500英镑为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 56,969 53,766

空头仓位 56,578 55,431

净仓位 391 -1,665

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 13,012 13,098

空头仓位 8,360 9,429

净仓位 4,652 3,669

加元(100,000加元为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 28,143 31,656

空头仓位 56,923 47,991

净仓位 -28,780 -16,335

澳元(100,000澳元为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 17,197 17,585

空头仓位 50,708 53,347

净仓位 -33,511 -35,762

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月26日当周 11月19日当周

多头仓位 16,064 18,940

空头仓位 5,815 6,464

净仓位 10,249 12,476

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价