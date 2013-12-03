全球汇市：投机客11月26日止当周增持美元多仓--CFTC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约12月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓。
11月26日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为203.9亿美元，为9月10日止当周以来最高。前一周美元净多仓为171亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 23,999 19,424
空头仓位 147,201 131,640
净仓位 -123,202 -112,216
欧元(125,000欧元为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 74,118 81,070
空头仓位 74,549 72,159
净仓位 -431 8,911
英镑(62,500英镑为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 56,969 53,766
空头仓位 56,578 55,431
净仓位 391 -1,665
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 13,012 13,098
空头仓位 8,360 9,429
净仓位 4,652 3,669
加元(100,000加元为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 28,143 31,656
空头仓位 56,923 47,991
净仓位 -28,780 -16,335
澳元(100,000澳元为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 17,197 17,585
空头仓位 50,708 53,347
净仓位 -33,511 -35,762
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月26日当周 11月19日当周
多头仓位 16,064 18,940
空头仓位 5,815 6,464
净仓位 10,249 12,476
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。