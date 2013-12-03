中国期市：股指期权推动结构化产品丰富，中金所拟推波动率指数产品

路透上海12月3日 - 中国金融期货交易所在推出股指期权仿真交易后，将进一步丰富结构化产品的设计与开发，该所副总经理戎志平近期表示，未来或考虑推出波动率指数期货和期权相关产品。

上海证券报周二报导，与股指期货不同，期权合约设计采用5个月份合约，合约月份为当月、下两个近月和随后的两个季月。而“3+2”的设计就是为了满足编制波动率指数的需要，波动率指数是近年来具有创新意义的新型资产，满足监管部门对金融风险度量的要求。

金融配套工具的完善，期权市场合约持有到期比例将会显着提高，特别是做市商和机构投资者，利用期权套期保值将会占用比较大的保证金。

戎志平表示，中金所目前正在研究按照策略组合收取保证金，同时也在研究完全按照全部品种组合的风险敞口计算保证金的模式。

“股指期权将给期货行业带来第二次飞跃。”戎志平认为，期权上市后，期货行业单一经纪业务模式将面临新的挑战，期货公司应注重抓住机会做好资产管理，设计结构化的产品创造新的机会，开发以保本为特征的结构化产品为可能、丰富投资策略、更加精细地管理系统风险、创造期权波动率交易等新的资产类别。同时，鼓励各类资产管理机构以场内期权为依托开发零售投资产品。

此外，券商也有望依托场内股指期权，开发场外衍生产品，拓展资本中介业务。戎志平表示，中金所将研究进一步拓宽服务范围，支持券商资本中介业务，场外衍生品交易可以申请场内股指期货、期权的套保持仓。