《焦点》美联储调整失业率及通胀门槛的想法降温

但并非所有人都认同这样的看法。

前美联储官员、现任Northern Trust首席经济学家的Carl Tannenbaum表示，他“绝对”相信美联储将会降低6.5%失业率门槛，因存在着压低长期借贷成本的必要性。

“这是避免长期利率过度波动的一个办法，”他指出“他们需要维持宽松...美国通胀真的偏低。”

不过政策制定者要想证明其不会一再更新门槛恐怕会有困难。布拉德指出，“这么做可能导致我们在制定门槛上丧失公信力。”

布拉德在11月21日向记者表示，这些门槛“没有办法轻易取消。”“若我们任意加以调整，市场就会开始质疑我们是否会在数据不利于我们运用时就会加以调整门槛。”(完)