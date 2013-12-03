《焦点》美联储调整失业率及通胀门槛的想法降温

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
但并非所有人都认同这样的看法。
前美联储官员、现任Northern Trust首席经济学家的Carl Tannenbaum表示，他“绝对”相信美联储将会降低6.5%失业率门槛，因存在着压低长期借贷成本的必要性。
“这是避免长期利率过度波动的一个办法，”他指出“他们需要维持宽松...美国通胀真的偏低。”
不过政策制定者要想证明其不会一再更新门槛恐怕会有困难。布拉德指出，“这么做可能导致我们在制定门槛上丧失公信力。”
布拉德在11月21日向记者表示，这些门槛“没有办法轻易取消。”“若我们任意加以调整，市场就会开始质疑我们是否会在数据不利于我们运用时就会加以调整门槛。”(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 张涛/侯向明)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。