中国经济：BrandZ中国最具价值百强品牌发布，食品及医疗类大幅提升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月3日 - 周二发布的2014年度BrandZ中国最具价值100强品牌调查结果显示，中国消费者对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。
相对去年的榜单，今年以伊利 为代表的食品类品牌和以云南白药 为代表的医疗卫生类品牌的价值获得大幅提升；而受大幅降低“三公”消费和抵除不健康餐饮习惯的影响，以茅台 为代表的酒类品牌价值则出现明显下降。
这显示中国消费者的生活习惯和健康意识正在发生明显改变，对食品安全及医疗健康的需求正在逐步增加。该调查是受WPP委托、由华通明略公司开展。
而今年排名前五的品牌和去年基本保持一致，互联网巨头腾讯 由于其产品微信的持续火爆，由去年的第五名跃居至今年的第三名，品牌价值亦有68%的提升，显示新科技对当今人们生活的影响日益明显。
结果表明，随着中国消费者越来越成熟，他们也更加重视与品牌的关系以及品牌对其生活的影响。其品牌观念正在日益转变，不再仅仅借品牌来显示自己的成就和财富，而是更加重视品牌中包含的有关产品质量、产品设计、产品安全性等重要信息。（完） (发稿 张晓翀; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。