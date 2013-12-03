《美债周二展望》制造业数据向好推动公债收益率上扬，谨慎等待就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 公债收益率攀升，本周将有大量经济数据公布

* 强劲的制造业数据使美联储将在短期内缩减购债的臆测升温

* 投资者在周五就业数据公布前感到不安

* 美国财政部因技术故障推迟三个月和六个月国库券标售

路透纽约12月2日 - 美国公债收益率周一攀升，因投资者在本周大量数据出炉前交投谨慎。最受关注的是周五公布的11月就业报告，投资者将从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来政策决定的线索。

强于预期的美国制造业数据引发投资者纷纷抛售美国公债，因部分交易商重新考虑，如果经济进一步成长，尽管增速仍然偏低，美联储将从何时开始缩减购债。

“美联储开始缩减购债的时间正在逼近，”TD Securities的全球利率和汇市研究和策略部主管Eric Green表示，“市场的看法是联储采取行动的几率增加，而非降低。”

巴克莱编撰的指数显示，11月公债市场表现疲弱，录得0.33%的月度跌幅，因数据显示，政府在10月停运16天并未影响美国经济成长。

多数市场人士预计，美联储可能在3月会议上开始缩减购债。部分市场人士认为，如果美国企业主继续增加招聘，使11月就业岗位像10月那样增加20万个，那么美联储开始行动的时间可能提前至1月份。部分人士甚至臆测，美联储可能最早在本月开始行动。

“债市面临的风险是强劲的数据将使‘缩减购债的传言’成为市场的焦点，” Loomis, Sayles & Co.的相对回报团队的联席主管兼资产组合经理Chris Harms表示。

投资者通常在非农就业报告公布前感到不安，他们看到就业数据强劲可能促使美联储开始撤走刺激举措的风险。

“在周五就业数据公布前，所有人均采取守势，”CIBC美国公债交易部主管Tom Tucci称。

Tucci表示，更可能出现的情况是，美联储将提供计划如何在一段时间内保持低利率的进一步指引。 “我认为他们想要做的是概述一项计划，强调将在较长时间内保持低利率，以影响市场的基本面不至于使利率过快过猛得攀升，”他说。

指标10年期公债 下跌17/32，收益率报2.80%，较周五尾盘上升6个基点。10年期公债收益率较之前一周触及的两个月高位低2个基点。

30年期公债价格 下跌29/32，收益率报3.860%，较周五上升5个基点。

公债价格在海外市场下跌，因应英国和欧元区制造业活动意外强劲。美国供应管理协会(ISM)公布美国11月制造业指数升至两年半高位，暗示美国经济前景更明亮，令美国公债跌势加速。

供应面方面，美联储买入14.8亿美元2038-2043年到期美债。美联储本周每日都会买入公债，包括周二有两轮买入。

预期年底前将有大量公司债供应也令公债受压，因交易员和投资人要为吸纳新债预留空间。

另外，财政部表示，将周一320亿美元三个月国库券和270亿美元六个月国库券标售推迟至周二进行，因在标售系统进出测试时出现故障。(完)

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