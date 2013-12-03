《全球主要国家债券发行预告》--12月3日-12月10日

路透12月2日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/3 日本 提高流动性的公债标售 12/4 葡萄牙 标售国库券 12/4 德国 40亿欧元 标售五年期公债 12/5 日本 三个月期贴现国库券 12/5 日本 10年期公债 12/5 西班牙 标售公债 12/5 法国 标售长期政府债券(OAT) 12/6 日本 六个月期贴现国库券 12/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/10 日本 30年期公债标售 12/10 美国 三年期公债 12/10 西班牙 标售六个月及12个月期国 库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李爽)