中国数据：11月官方非制造业PMI微幅降至56.0，上月为56.3--国家统计局

路透北京12月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国11月官方非制造业商务活动指数为56.0，较上月创下的14个月高位56.3略有回落。

此前出炉的中国11月官方制造业PMI较上月持平在51.4，且高于市场预期；汇丰11月中国制造业PMI终值亦较初值明显上修，都表明中国经济运行进入平稳增长区间。[CN-ECI|PMI-CLN]

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

13年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月

非制造业PMI 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6