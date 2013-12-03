中国数据：11月官方非制造业PMI微幅降至56.0，上月为56.3--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国11月官方非制造业商务活动指数为56.0，较上月创下的14个月高位56.3略有回落。
此前出炉的中国11月官方制造业PMI较上月持平在51.4，且高于市场预期；汇丰11月中国制造业PMI终值亦较初值明显上修，都表明中国经济运行进入平稳增长区间。[CN-ECI|PMI-CLN]
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
13年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月
非制造业PMI 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。