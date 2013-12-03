《中国报摘》--其他报纸重要消息12月3日

**上海证券报**

--中国金融期货交易所副总经理戎志平表示，股指期权将推动结构化产品的设计与开发，中金所未来或考虑推出波动率指数产品。

--上海期货交易所相关人士透露，热轧卷板期货预计于明年上半年上市；根据相关草案，热轧卷板交易单位10吨/手，每天价格波动最大幅度限制不超过上一个交易日的上下3%。最低保证金为合约价格的5%。

--中国环境保护部发文，因存在重大环保问题，金川集团的上市环保核查被突然叫停。

--财政部与国税总局昨日发文，注册在上海自贸区内的企业，因非货币性资产对外投资等资产重组行为产生资产评估增值，据此确认的非货币性资产转让所得，可在不超过五年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。

**证券时报**

--中国平安 董事长马明哲在致寿险业务员工的信中透露，平安将推出新的拳头科技产品“电子钱包”；据了解，这款产品明年1月份上线，将为平安布局移动支付、打通现有业务起到关键作用。

**第一财经日报**

--记者获悉，2012年中国LED室内照明产值达300多亿元，今年这个市场规模将达到630亿元。

**21世纪经济报道**

--料于下周开始H股IPO路演的光大银行 已与10余家投资者签署了基石投资协议，积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求。

**东方早报**

--数名投行人士证实，昨日收到证监会的通知，暂停新报IPO企业申请材料的受理；一投行人士对此解读，新申请IPO的企业要全部按照新制度来实行，包括证监会的受理、审核流程也要按新办法运作。(完)