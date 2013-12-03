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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--12月3日

============================今日重要政经日程=======================

12/3（周二）

*--上午10:00点，国新办就《全国资源型城市可持续发展规划》情况举行发布会

============================近期重要政经日程=======================

12/4（周三）

--美利坚合众国副总统拜登将于12月4日至5日对中国进行正式访问。

12/5(周四)

--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行。

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然; 审校)
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