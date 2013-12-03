《中国重要政经日程》--12月3日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
12/3（周二）
*--上午10:00点，国新办就《全国资源型城市可持续发展规划》情况举行发布会
============================近期重要政经日程=======================
12/4（周三）
--美利坚合众国副总统拜登将于12月4日至5日对中国进行正式访问。
12/5(周四)
--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行。
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然; 审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。