《新兴市场重要经济事件预告》--12月3日-12月10日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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12月3日(二)
伦敦--英国-肯尼亚贸易投资论坛。肯尼亚财长Henry Rotich和央行总裁Njuguna Ndung'u将发表讲话。
开罗--埃及/海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)投资峰会(至12月5日)。
摩洛哥马拉喀什--第五届国际税收对话论坛(International Tax Dialogue)召开(至12月5日)。
利雅得--沙特阿拉伯召开民间部门中东会议。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民及沙特阿拉伯财长H.E. Ibrahim Al-Assaf将发表讲话。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至12月4日)。
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告。
新加坡--新加坡央行公布年度金融稳定性评估报告(0400)。
首尔--韩国央行公布11月货币政策会议记录(0700)。
12月4日(三)
巴黎--非洲-法国经济会议，法国财政部长莫斯可维西和非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将发表讲话。
首尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问韩国(至12月5日)。
韩国仁川--世界银行和IMF首脑访问韩国。
圣地亚哥--智利央行公布11月货币政策会议记录(1130)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
12月5日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
12月6日(五)
缅甸奈比多--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问缅甸(至12月7日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月9日(一)
暂无重要经济事件。
12月10日(二)
多哈--欧洲货币杂志2013年卡塔尔会议(至12月11日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。