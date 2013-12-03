《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月3日

*工商时报：

--台湾中央银行总裁彭淮南明日将赴立法院财委会就〞健全房市租税措施、不动产授信风险控管之成效及精进作为〞备询，针对房价居高不下，他表示已与部会共同加强金融机构风险控管、课税抑制短期炒作、兴建合宜住宅、推动捷运延伸工程，以及实施不动产实价登录和对预售屋交易进行管理等。

--在金管会的政策引导及环境影响下，寿险业者表示部分过去热卖的保单正在逐渐消灭，这些曾热卖的保单包括自由分红保单、连动债保单、趸缴6-7年期养老险、万能寿险及利变年金有些已根本无法推出，有些则是几乎卖不动，将逐渐从寿险市场上消失。

--台北市售屋所得课税标准将有重大异动。财政部拟取消原大安、中正、信义、松山区分区课税机制，一般房屋恢复以房屋评定现值的42%课税，避免误伤无辜，而符合特定条件的豪宅，则适用高税率48%，以发挥抑制炒作之效。

*经济日报：

--上海自贸试验区金融试点方案终于出炉，首度开放区内个人与工商个体户可购买海外有价证券，台股料将受惠，并且大幅强化区内金融机构的资金进出功能，为台湾与上海之间的投资与贸易增添活水，打造台沪直通车。

--台湾今年经济成长率保〞2〞失守，经建会主委管中闵昨日指出，台湾经济面临结构性的问题，将在两个月内，提出调整长期经济结构规划。据悉，经建会将循多元化、技术创新和全球化三大方向，挖掘出口新动能。

--昆山市市长路军表示，为让中小型台商都享受昆山人民币跨境双向借贷的便利性，拟争取比照前海模式，凡在昆山投资的台商，皆能从台湾取得低利人民币贷款，再汇回大陆使用。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。