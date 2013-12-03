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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 08:52 BJT

韩国个股：现代汽车股价跌3%，因其11月销售疲弱且日圆下跌

路透首尔12月3日 - 韩国现代汽车 股价重挫3%至近一个月盘中低位，受11月汽车销售疲弱以及日圆下跌拖累。

现代汽车周一表示，其11月海外汽车销售较上年同期下降1%，为2009年全球经济下滑以来首次下降。

日圆周二早盘仍承压，因预期日本央行会推出更多刺激举措。日本汽车厂商从中受益。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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