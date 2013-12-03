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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 08:53 BJT

《全球汇市》澳元在澳洲经常账和零售销售数据公布后小幅上涨

路透东京12月3日 - 澳元周二小幅上涨，之前公布的国内数据显示澳洲7-9月净出口稳健，且10月零售销售强劲。

澳元/美元 涨至0.9137美元，最新报0.9117，略高于数据公布前的水准。(完)

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(编译 郑茵 审校 侯向明)
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