企业并购：苹果已收购社交媒体分析新兴企业Topsy

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山12月2日 - 美国消费电子公司苹果 已收购了专注于社交媒体搜索及分析的新兴企业Topsy，这对苹果来说是不同寻常的一次收购，因苹果很少涉足社交网络领域。
苹果确认了这一收购，但没有透露收购该公司的原因。Topsy专注于分析推特(Twitter) 数据，并提供多种议题当前趋势的深入分析。
华尔街日报提早报导了该消息，该报援引熟悉该交易的消息人士话称，苹果支付了逾2亿美元。
苹果发言人Kristin Huguet表示，“苹果不时买入较小型科技企业，通常我们不会讨论目的或计划，”
Topsy没有回应置评要求。
在周一美股交易中，苹果股价下跌0.87%，报551.23美元。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选