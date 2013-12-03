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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 08:54 BJT

英国经济：11月零售销售较上年同期成长2.3%，增幅不及10月--BRC

路透伦敦12月3日 - 英国零售业联盟 (BRC)周二表示，英国零售销售11月开局平淡，但月底小幅加速，因天气转冷提振了冬衣和鞋类的销售。

以销售额计，11月总零售销售较上年同期成长2.3%，增幅低于10月的2.6%，且远低于夏季期间的逾3%。

11月同店零售销售仅成长0.6%，增幅低于10月的0.8%，且为4月以来最低。

“商业大街仍然艰困，销售成长缓慢但稳定，”KPMG的零售销售主管David McCorquodale表示。KPMG赞助这项调查。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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