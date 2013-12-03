《台湾重要政经日程》--12月3日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=============================
12/3(二)
--10:00 富邦金控 举行明年台湾经济及股市展望媒体说明会。
--11:00 国家研究院〞半导体IC创新里程碑〞记者发表会。
--16:30 金管会例行记者会。
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12/4(三) *--09:00 台湾央行总裁、财政部长、金管会主委赴立法院备询。
--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/6(五) *--12:20 央行标售364天期定存单，预计金额1,000亿台币，9日发行。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/10(二)
--13:30 台积电 11月营收。
--14:00 联电 11月营收。
--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/13(五) *--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四) *--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。