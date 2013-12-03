国际油市：美国原油期货升至94美元上方，受数据亮丽和供应疑虑所拉抬

投资者在密切关注石油输出国组织(OPEC)的言论。OPEC成员国本周稍晚齐聚维也纳召开会议，料将维持2014年上半年石油产出配额不变。

TransCanada Corp周一表示，该公司日输油能力70万桶、从库辛至德州亚瑟港的管线将从明年1月3日投入使用。该管线是备受争议的Keystone XL管线的南半部分。

周一的路透调查显示，分析师预计美国上周商业原油库存及馏分油库存均下降，其中原油库存料减少60万桶。(完)

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