《中国债券市场每日交易备忘》--12月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.34% 铁路总公司150亿元10年期固息债上午10:00-11:00招标，利率区间为4.80%-5.80% 江西高速公路投资集团6亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和兴业银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和交行等承销 云南建工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 红星美凯龙家居集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工行主承 安徽高速公路集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 大冶城投10亿元七年期固息债1380370，票面利率6.70% 华能集团70亿元六个月期超短期融资券011308005，发行价97.3元 ============================================================================ 三、缴款： 广发证券 35亿元三个月期短融 中信证券 40亿元三个月期短融 翔鹭石化10亿元一年期短融 安徽省外经建设集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 南通四建集团2.5亿元一年期短融041252056到期兑付，票面利率5.80% 浙江省机电集团3亿元一年期短融041259076到期兑付，票面利率5.26% 中国网通40亿元10年期固息债038012到期兑付，票面利率4.60% 中国网通10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038013到期兑付，基本利差1.80% 进出口银行147.7亿元五年期固息债080311到期兑付，票面利率2.60% 港中旅集团20亿元五年期固息债088066到期兑付，票面利率4.28% 浙江远洲控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280438付息，票面利率6.90% 榆林城投集团15亿元六年期固息债1280439付息，票面利率6.81% 宿迁水务建设投资8亿元七年期固息债1280440付息，票面利率6.55% 黑龙江建设集团3.5亿元五年期中票1282511付息，票面利率6.98% 西北有色金属研究院3亿元三年期中票1282512付息，票面利率6.10% 宿迁中小企业1亿元三年期集合票据1283034付息，票面利率6.20% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国中共十八届三中全会后，中央政治局首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明年将保持政策连续 性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。 --在中国人民银行近日发布支持中国(上海)自由贸易实验区多项举措后，央行上海总部副主任兼上海分行行长 张新表示，大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管 理模式。 --2013年记账式附息(20期)国债将于12月5日-10日在上海证券交易所交易系统开展国债预发行交易。本期国债 期限为七年，基准价格为98.436元，招标日为12月11日。 今日公布11月汇丰服务业PMI (10月为52.6) 12/8中国海关公布11月进出口贸易数据 (10月顺差311亿美元) 12/9国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-1.5%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为3.2%) 12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月为20.1%) 11月社会消费品零售总额 (10月为13.3%) 11月工业增加值 (10月为10.3%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩)