全球金市：金价在五个月低位附近交投，受美国数据强劲等因素影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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该数据可能使得美联储距离缩减购债更近一步。市场担心美联储或最早在本月开始缩减购债。美联储12月17-18日将召开政策会议。
美国GDP数据和非农就业报告将于本周稍晚公布，或就美国经济状况显现更多线索。
商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，11月26日止当周，对冲基金和基金经理调降美国期金和期银的期货和期权多头仓位，并削减期铜净空仓。
美国铸币局11月美国鹰洋(American Eagle)银币销量较上年同期下降27%，珀斯铸币厂同期金条和金币销售跌近三分之一。
瑞银调降2014年黄金均价预估，称在全球经济前景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。