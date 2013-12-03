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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 09:04 BJT

全球金市：金价在五个月低位附近交投，受美国数据强劲等因素影响

该数据可能使得美联储距离缩减购债更近一步。市场担心美联储或最早在本月开始缩减购债。美联储12月17-18日将召开政策会议。

美国GDP数据和非农就业报告将于本周稍晚公布，或就美国经济状况显现更多线索。

商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，11月26日止当周，对冲基金和基金经理调降美国期金和期银的期货和期权多头仓位，并削减期铜净空仓。

美国铸币局11月美国鹰洋(American Eagle)银币销量较上年同期下降27%，珀斯铸币厂同期金条和金币销售跌近三分之一。

瑞银调降2014年黄金均价预估，称在全球经济前景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 侯向明)
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