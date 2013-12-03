港报社评：保育高球场古迹，须与民共享--星岛日报12月3日

新界东北新发展区收地争议未息，有地区保育团体建议政府改变计画，收回粉岭高尔夫球场来建屋。政府委任的古迹评审专家，此际为球场内两座建筑物赋予历史文物评级，时间上比较敏感。

两座建筑物分别是行政长官粉岭别墅和粉岭高尔夫球场会所。古物古迹办事处辖下的评审专家小组，建议把高球会所列为二级历史建筑。至于行政长官别墅，更获建议列为一级历史建筑。古物谘询委员会定于明日展开审议。两者都有历史建筑物的条件，独立来看，要保育它们不会有太富争议，现在牵涉到高球场的前途，就多了敏感联想。

正因高球场这幅170公顷土地的前途出现不明朗因素，场内是否有值得保育的建筑物，就要加快评定，以免日后拆卸后无从挽回。

自从有团体提出要用高球场地来建屋，已经有专家从规划角度分析当中的难度，指出场内有不少乡人祖坟，又有很多古树，不宜妄动，场内的小食亭，已经在三年前被定为三级历史建筑，日后再加多两幢历史建筑，规划掣肘更多，尤其是特首别墅再升一级，就会成为不可以随便改动的法定古迹。

要为高球场内的历史建筑做到较佳保育效果，需要增加当中与民共享的元素，让市民感受到并非保育来仅供特权阶层享受的禁脔。

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