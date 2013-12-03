港报社评：以新思维处理乡郊土地打造为港人真正后花园--明报12月3日

近期，先后发生大浪西湾村与大屿山沙螺湾村村民封村，拒绝外人入村事件，背景原因各有不同，村民的举措被认为强横，市民普遍不认同。政府处理乡郊土地，要摆脱只有兴建丁屋的思维，加强乡村建设，创造可以让村民经营民宿等条件，使原居民选择留守土地找到生计。

大浪西湾村民抗拒土地纳入郊野公园范围，他们主要认为土地价值将变为零，而在范围内申请建屋，数十年来只有两宗获批准，按村民在报章刊登广告陈情，表示一旦土地成为郊野公园一部分，等于政府占夺私产，郊野公园条例严限私人土地发展。刘皇发议员提出把大浪西湾剔出郊野公园范围的修订议案，在立法会分组点票中难获足够票数支持，所以大浪西湾纳入郊野公园范围的可能性较大。

至于沙螺湾村，上月中也曾发生封村事件，村民以单车人士横冲直撞、村内治安较差、政府违诺未修建行车路接驳大澳等为由，在村口安装铁闸，不准外人进入，使得旅游人士需绕道而行。沙螺湾村村民提到政府违背诺言，不修路接驳大澳一事。政府欠沙螺湾村村民一条行车路，是事实，若要有足够人口才修建道路，沙螺湾村位处偏远，很难想像人口会增加至符合要求，若政策不变，则沙螺湾这条路大概修建无期。

政府若寻求活化乡郊土地与相关资源，事态或许是另一个故事。有两点值得讨论。（1）政府对于乡郊土地，必须严守规划，坚持原居民丁屋不可以溢出现行规定范围；然而，政府对乡郊土地，要摆脱只有让原居民申请兴建丁屋的思维，因为土地和其上的一些资源，若规划得法，辅以一定基建设施，会带来根本改变和积极效益。（2）新界、大屿山不少村落，风景优美，是一处发展民宿的理想地点。

若政府有新思维，推动乡村建设，活化现有资源，不但可以把更多原居民留在土地上，他们的心思也不用只盘算申请兴建丁屋赚钱，而是利用现有资源谋生，市民也可以真正享用乡郊土地，使之成为全体市民的后花园。新乡村政策可以提升香港的整体质素，值得政府研议考虑。

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