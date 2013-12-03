港报社评：土地供应死结不解，辣招愈久遗害愈大--信报12月3日

财政司司长曾俊华昨天向立法会简报本港经济最新状况，谈及本地楼市，表示推出楼市管理措施后，楼价罕有地回落、交投减少。从具体数据看，整体楼价九月份只轻微回落0.3%，但交投却大幅萎缩，市场呈现量跌价稳的现象，反映政府施辣招打击楼市，成效十分有限。

若政府无法解决土地供应问题，使物业市场通过供需而进行正常调整，则辣招实施时间愈长，行政干预产生的“副作用”对本港楼市未来健康发展的破坏也愈大。

辣招实施至今，市场最明显的变化是成交大幅萎缩，但楼价却一直“企硬”。期间，除九月指数微降0.3%外，其余时间严格来说都呈现上升之势，反映加重税压抑需求，增加买家交易成本。辣招唯一见效的地方是把内地投资者明显逐出市场。内地买家对本港物业市场相对陌生，故投资对象多以一手新楼为主，以减少对相关市场讯息的“搜寻成本”。

最近一手市场成交增加，但二手市场却一潭死水如故，除了发展商以各种税务优惠把增税部分的交易费用自行替买家吸纳之外，过去海外买家需求增加推高楼价的“溢价”减少，使发展商新盘开价不得不较前保守谨慎，增加新盘的吸引力。这情形也可以局部解释，为何一手与二手市场近日出现冷热不一的背驰现象。

曾俊华昨天表示，目前楼市仍存在泡沫风险，何时撤销辣招，视乎“一篮子”因素的变化。由于美国退市在可见将来会以相当缓慢的步伐推进，到2014年底，美息恐怕也不易提升。

很明显，低息环境未来一年难以改变，本地买楼需求也不会显着萎缩；以目前辣招实施成效看，楼价亦不会显着回落。一旦辣招不断延续施行，此举对本港物业市场造成进一步的扭曲，政府必须及时进行政策评估和调整。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞