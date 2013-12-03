港报社评：上海金融开放蓝图，港有危有机--经济日报12月3日

人民银行昨发文件支持上海自贸区金融业发展，却无时间表，市场未起波澜。惟中央改革意志明显，沪金融发展步伐纵有快慢，港应细研其内容，应对竞争，设法抢占合作机遇。人行昨公布《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》（下称《意见》），当中包括人币跨境使用、人币资本项目可兑换、利率市场化、外滙管理等四大领域改革，内容多达30项。

对香港而言，难免令港沪金融竞争加剧，如《意见》指将助在海外注册的内地红筹企业到上海发人债，恐和本港点心债正面竞争。但上海双向开放会为香港创造新契机。如企业融资业务方面，《意见》称上海自贸区的金融机构和企业，未来可从境外借人币，对香港将是极大机遇。

本港人币资金池已近万亿元人币，较新加坡、伦敦等规模更大，且本港人币资金成本低，本港银行有充裕、价格具竞争力的人币资金，可贷予上海自贸区的企业，此亦可推动本港银行更积极吸纳国际间的人币资金，做大本港人币规模。

香港另一机遇在个人投资业务方面，《意见》指在上海自贸区内就业者，将可投资境外证券等，香港要抢先其他对手成首个受惠者，那需港府向中央加力游说，让香港成内地资金走出去首站。

人行的《意见》虽没具体时间表和可操作细则，惟中共三中全会已揭示中央有极强改革意图，港府和业界与其静观其变，不如积极主动，向中央据理力争，以香港作为内地金融进一步开放的对口。要香港成功迎接内地进一步的金融改革商机，本港监管机构亦需配合，如是否要改进风险管理模式，在本港金融风险可控之余，加大利便本港金融创新，扩大内地业务比重，在内地金融双向开放大潮中，创中港双赢。

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