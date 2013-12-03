《全球重要经济事件一览表》--12月3日-12月10日

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12月3日(二)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley就经济形势发表演说。

斯德哥尔摩--2013年SvD银行峰会(至12月4日)，演说者包括瑞典财长Anders Borg、爱尔兰央行首席经济学家Lars Frisell。瑞典央行副总裁Per Jansson也将发表演说(1110)。

柏林--德国央行理事会成员Carl-Ludwig Thiele发表主题为“德国央行的宝贵遗产”的演讲。

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在一次活动上发表讲话。

悉尼--澳洲央行议息会议。

12月4日(三)

法兰克福--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在歌德大学就“欧元是否面临风险？”讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济状况的褐皮书摘要(1900)。

巴黎--非洲-法国经济大会召开。法国财政部长莫斯可维西和非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将发表讲话。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月5日)。

渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率。

日本函馆--日本央行审议委员佐藤健裕发表讲话。

12月5日(四)

美国德克萨斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储于大学城举办的社区论坛上，发表关于“联储操作与经济形势”的演讲(1815)。

美国劳德代尔堡--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话(1315)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦公布英国经济和财政半年度报告。

柏林--德国财政部长朔伊布勒召开记者会。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，随后将公布利率决议并召开新闻发布会。

奥斯陆--挪威央行政策委员会召开利率会议。

12月6日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在主题为“百年联储”的罗耀拉大学校友座谈会上参与小组讨论(2000)。

法兰克福--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在德意志经济论坛会议(Deutsche Wirtschaftsforum)上讲话(0830)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商报研究院货币政策研讨会上发表演讲(1320)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在“制度和金融”会议上，发表主题为“金融危机后瑞典的宏观审慎政策”的演说。

12月7日(六)

东京--日本央行总裁黑田东彦在东京大学发表演说，主题为“公共政策研究与货币政策实施”(0200)。

12月9日(一)

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1805)。

布鲁塞尔--欧元区和欧盟财长会议(至12月10日)。

12月10日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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