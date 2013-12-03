背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月3日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行金额为66亿元人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.5 东元电机 3.0 3.00 3
2013.5 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5 *2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.6 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.5 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.3 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。