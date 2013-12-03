台湾货币市场：台币短率提存期底持稳，但美元紧缺拆借利率跳升

* 台币短率提存期底保持稳定

* 美元紧缺延烧至美元拆借市场

* 市场紧密关注年底前的紧缩效应

记者 林妙容

路透台北12月3日 - 台湾银行间台币短率周二大致持平。今日是本提存期最后一个交易日，银行因此前积数已大致调整完毕，今日以因应来自分行的需求调度为主，微调操作不致影响市况，利率也与上日相同。

相对台币市场料能安稳度过旬底，货币市场人士表示，美元拆借市场受到近日美元/台币换汇交易(FX SWAP) 市场美元紧俏的波及，今日一个月期美元拆借利率 较上日跳升约5个基点，早盘一个月期经纪商回报成交利率走高至0.65-0.70%，银行心态保守，谨慎应对调度美元。

尽管市场主要的美元供应者--台湾央行今日也出面供给美元，但力道不足令市场维持高度谨慎情绪，SWAP市场也雪上加霜，美元/台币一个月期 回报成交见-0.048/-0.058，三个月期 成交见-0.122/-0.145，再创波段折幅最深。

〞市场上不是完全没有美元，但才月初就这样，大家都宁愿hold(拿)在手上，就让价格愈来愈夸张。〞一位本地银行外币调度人士表示。

交易员预期，由于新历年/农历新年将接踵而至，预料明年年初前市场都因美元需求而保持警戒，这将让美元拆借利率居高不下，SWAP换汇折点维持大幅负数。

美元紧俏事实上也已略略影响台币市场。台币资金调度人士称，部分银行由于美元短缺暂时准备台币部位因应随时换汇，加上年底前银行不愿跨年拆出，令市场上的台币部位暂时冻结不少。但因台币资金整体仍偏多，暂时不影响利率。

本地时间12:12时：

**台币兑美元 午盘暂收升3.7分报29.599。

**台股 微跌0.04%，报8,411.02点；成交量 为486.84亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上日区间亦在0.380-0.430%。

**短票市场利率同上日**

短票市场方面，票券商表示旬底银行资金调度需求不高，拆款部分所需资金较平常略有难度，但因整体市场宽松，还不至于难以弥平资金缺口。短票交易则仍算平顺，静待银行至12月中旬以后能释出更多跨年资金，以利票券商做跨年安排。

票券商指出，今日银行端短票买气略有下降，主因旬底最后交易日银行不再调整积数，但料明日新提存期开始，银行短票买气便会回笼。

今日银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.61%，0.60%的成交渐多；跨年天期的主交投区在0.62%-0.63%。

今日存单到期金额为1,580.5亿台币，发行金额稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆5,128.15亿台币，其他交易日落点分别为周三3,744.6亿、周四446.5亿及周五5358.35亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为631亿台币，累计超额准备为3,225亿，加计前期1%的超额准备为4,535亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平。月初投信与法人资金回流明显，再加上寿险与银行本就多钱，证券商很快就完成调度，利率则持稳在既有水准。

各家券商仍试图取得跨年资金。一证券商交易员表示，寿险客户资金很多，在调高成交利率1个基点的诱因引导下，愿意将多余的资金落点跨过年底。不过投信客户因担心年底赎回，仍以落在月内为主。

另一证券商交易员则称，已有少量公司债可以跨过年底，但成交利率与落在月内一样。

他表示，明天有350亿台币的公债要交割，由于证券商在这一期买了不少，因此明日资金需求会大些，但以目前宽松的情形来看，不担心调不到钱。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同上日。