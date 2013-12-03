《香港重要政经日程》--12月3日-12月11日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
12月3日（周二）
-- 第14届香港论坛（至12月4日）。
-- 港通控股 第三季派息。
-- 英皇证券 年报公布。
-- eprint 首日挂牌。
--14:30 思捷 举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息==================
12月4日（周三）
-- 第14届香港论坛。
-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。
--08:50 香港投资基金协会第七次年会。
--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。
*--12:00 State Street Global Advisor就明年全球投资展望举行新闻发布会。
12月5日（周四）
-- 中国美东汽车 首日挂牌。
-- 澳优 年报公布。
*--15:30 博时富时中国A50指数ETF香港主板上市新闻发布会。
12月6日（周五）
-- 华禧控股 首日挂牌。
-- 香港公布11月外汇储备。
-- 裕田中国 年报公布。
12月9日（周一）
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 新源控股 公布中期业绩。
-- 联太工业 年报公布。
12月11日（周三） -- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。